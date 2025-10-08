صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں پنجاب کالجز کا کردار قابل تحسین:اشعر رشید

  • سرگودھا
طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں پنجاب کالجز کا کردار قابل تحسین:اشعر رشید

بھیرہ(نامہ نگار )علاقہ کے طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں پنجاب گروپ آف کالجز کا کردار قابلِ تحسین ہے ۔۔۔۔

اسی سلسلے میں ڈائریکٹر پنجاب کالج بھیرہ کیمپس علی سکندر راجہ نے طلباء کے لیے جدید تعلیمی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کر دی ہیں تاکہ انہیں بہترین تعلیمی ماحول میسر آ سکے ۔کالج کے پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کو اپنے طلباء اور ان کے والدین پر فخر ہے ، اور ہر سال حاصل ہونے والے شاندار تعلیمی نتائج اس اعتماد کا ثبوت ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر