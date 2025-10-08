طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں پنجاب کالجز کا کردار قابل تحسین:اشعر رشید
بھیرہ(نامہ نگار )علاقہ کے طلبہ و طالبات کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں پنجاب گروپ آف کالجز کا کردار قابلِ تحسین ہے ۔۔۔۔
اسی سلسلے میں ڈائریکٹر پنجاب کالج بھیرہ کیمپس علی سکندر راجہ نے طلباء کے لیے جدید تعلیمی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کر دی ہیں تاکہ انہیں بہترین تعلیمی ماحول میسر آ سکے ۔کالج کے پرنسپل پروفیسر اشعر رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کو اپنے طلباء اور ان کے والدین پر فخر ہے ، اور ہر سال حاصل ہونے والے شاندار تعلیمی نتائج اس اعتماد کا ثبوت ہیں۔