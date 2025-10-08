صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ نعیم کسان بچائو تحریک کیلئے 25اکتوبر کو دیپالپور میں جلسہ کرینگے ، طاہر سلیم

  • سرگودھا
بصیرپور(نامہ نگار)جماعت اسلامی کے نائب ضلعی امیر طاہرسلیم جوئیہ نے کہاہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیرحافظ نعیم الرحمان ‘‘کسان بچائو’’تحریک کے سلسلہ میں اگلے ماہ مینارپاکستان پرمرکزی جلسہ عام سے خطاب کرینگے۔۔۔

 جس کے متعلق عوام کوآگاہی دینے کیلئے وہ اپنی ملک گیررابطہ مہم کے دوران 25اکتوبرکو2بجے سہ پہر دیپالپورمیں عوامی جلسہ کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔طاہر سلیم نے کہاکہ جماعت اسلامی ملک کی واحد جماعت ہے جسکی عوامی خدمات کو ملکی اوربین الاقوامی سطح پرتسلیم کیاجاتاہے ،غزہ ہویاحالیہ سیلاب جماعت اسلامی اورالخدمت فائونڈیشن ہرجگہ مخلصانہ خدمات کے ساتھ حاضرہوتی ہے ۔ سینیٹرمشتاق احمدگلوبل صمودفلوٹیلامیں دنیابھرکے کئی ممالک کی مخیرتنظیموں کے نمائندوں اورمظلوم مسلمانوں کیلئے امدادلے کر خطرناک ترین سفرکرتے ہوئے غزہ کے ساحلوں پرپہنچے جہاں اسرائیلی فوج نے انہیں بھی بربریت کانشانہ بناکرقیدکردیالیکن کوئی دشمن ہمارے عزم کو شکست نہیں دے سکتا۔

 

