مذہبی سیاسی جماعتوں کی فلسطینوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ریلی ، میانوالی کی مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں نے فلسطین اور ۔۔۔
غزا کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کمیٹی چوک سے ریلی نکالی۔ میانوالی کی مختلف جماعتوں جمعیت علما پاکستان جماعت اسلامی تحریک بیداری ملت ۔تحریک اہل تشیع جمیعت اہل حدیث کے زیر اہتمام کمیٹی چوک سے فلسطینی اور غزا کے مسلمان سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے رہنماؤں کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی کمیٹی چوک کچہری بازار ریلوے بازار سے گزر کر اسٹیشن چوک پہنچی۔ ریلی کی شرکاء نے فلسطین اور غزا کے مسلمان بھائیوں کے اور اسرائیل کے خلاف لکھے ہوئے پلے کارڈ اوربینرز اٹھا رکھے تھے ۔