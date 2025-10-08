صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالف کے احاطے کی چار دیواری ،کمرے مسمار،سامان غائب

  • سرگودھا
مخالف کے احاطے کی چار دیواری ،کمرے مسمار،سامان غائب

منیر اور ا س کے بیٹے پر تشدد ،قتل کی دھمکیاں،پولیس کے آنے پر ملزم فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 74جنوبی میں نذیر وغیرہ نے منیر احمد کے احاطہ پر دھاوا بول کر چار دیواری، کمرے ودیگر املاک مسمار کر دیں، اور سامان غائب کر دیا، اس دوران منیر اور اسکا بیٹا موقع پر پہنچے اور ملزمان کو منع کیا تو ملزمان نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پولیس آمد پر فرار ہو گئے ،متاثرہ شخص نے پولیس کو بتایا کہ زمین کا کیس عدالت میں چل رہا ہے ،عدالتی سٹے کے باوجود ملزمان نے نقصان پہنچایا،جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلا ف مقدمہ درج کر لیا گیامزید تفتیش جاری ہے ۔ 

 

