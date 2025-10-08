صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلمیٰ بٹ نے آرٹس کونسل میں زرعی نمائش ،کسان میلہ کا افتتاح کیا

  • سرگودھا
سلمیٰ بٹ نے آرٹس کونسل میں زرعی نمائش ،کسان میلہ کا افتتاح کیا

ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ،پھولوں کی پتیاں نچھاور ،درجنوں سٹالز لگائے گئےجدید ٹیکنالوجی کے بغیر زراعت کی ترقی ممکن نہیں ،معاونِ خصوصی وزیرِ اعلیٰ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معاونِ خصوصی وزیرِ اعلیٰ پنجاب برائے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹی مینجمنٹ سلمیٰ بٹ نے آج آرٹس کونسل کمپلیکس سرگودہا میں زرعی نمائش و کسان میلہ 2025 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیئرمین میلہ ملک تیمور حیات نون، اے ڈی سی ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد، اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل، ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین، دیگر افسران، سول سوسا ئٹی کے نمائندے ، طلبہ، کسان اور شہری بڑی تعداد میں موجود تھے ۔ میلے کا آغاز روایتی انداز میں فیتہ کاٹ کر کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر مہمانوں پر علاقائی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تقریب میں موجود شرکاء نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ نمائش میں زرعی تحقیقاتی اداروں، بیج کمپنیوں، کھاد بنانے والی کمپنیوں اور زرعی مشینری تیار کرنے والے اداروں کے درجنوں اسٹالز لگائے گئے ۔ ان اسٹالز پر جدید ٹیکنالوجی، کھادوں کے موثر استعمال، اعلیٰ معیار کے بیج، زرعی اسپرے اور جدید آلات کے استعمال کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔سلمیٰ بٹ نے اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت پنجاب کا وژن کسانوں کو بااختیار بنانا ان کی پیداواری لاگت کم اور منافع بڑھانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر زراعت کی ترقی ممکن نہیں ۔

 

