4گھروں ، ایک دکان میں وارداتیں،8موٹر سائیکلیں چوری
شہریوں کو لاکھوں کی نقدی اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گھروں اور دیگر مقامات پر چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران شہریوں کو لاکھوں کی نقدی اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا، مڈھ ررانجھاکے محمد عزیز،50شمالی کے رؤف سکندر،49شمالی کے مزمل عباس،کلیار ٹاؤن کے منظور حیدر کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر،بلاک نمبر5کے عاقل محمود کی دوکان سے بھاری مالیت کا سامان،کوٹمومن سے وقار علی ،سیال شریف سے علی محمد،میانی سے تبسم علی ،بستی عیسائیں سے محمد سرور،سیال موڑ سے صدا حسین،رحمت العالمین پارک کے باہر سے عاقب جاوید،بلاک نمبر16سے محمد افضل،79شمالی کے زین افضل کی موٹرسائیکلیں نامعلوم افراد چوری کر کے لے گئے ، اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔