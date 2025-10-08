صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکری دلانے کا جھانسہ دیکر فراڈ،2بھائیوں کیخلاف مقدمات

  • سرگودھا
نوکری دلانے کا جھانسہ دیکر فراڈ،2بھائیوں کیخلاف مقدمات

ذیشان خود کوسیکرٹری ہیلتھ آفس کا آفیسر ظاہر کر تا، شعیب ٹیچنگ ہسپتال میں ملازم 15 افراد سے بھاری رقوم بٹور چکے ہیں ،ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے ،پولیس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لوگوں کو نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر لوٹ مار کرنے والے شخص او ر اسکے بھائی کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ، پولیس کے مطابق ساہی وال کا رہائشی ملزم ذیشان خود کوسیکرٹری ہیلتھ آفس کا ایڈمن آفیسر ظاہر کر تا ہے جبکہ اس کا بھائی شعیب ٹیچنگ ہسپتال میں ملازم ہے ملزمان 15 سے زائد لوگوں کو نوکری دلوانے کی مد میں بھاری رقوم بٹور چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملزمان ہیلتھ کارڈ دلوانے کا جھانسہ دے کربھی لوٹ مارکرتے رہے ،ابتدائی طور پر دو متاثرین کی درخواستیں موصول ہونے پر مقدمات درج کر لئے گئے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر