نوکری دلانے کا جھانسہ دیکر فراڈ،2بھائیوں کیخلاف مقدمات
ذیشان خود کوسیکرٹری ہیلتھ آفس کا آفیسر ظاہر کر تا، شعیب ٹیچنگ ہسپتال میں ملازم 15 افراد سے بھاری رقوم بٹور چکے ہیں ،ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے ،پولیس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لوگوں کو نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر لوٹ مار کرنے والے شخص او ر اسکے بھائی کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ، پولیس کے مطابق ساہی وال کا رہائشی ملزم ذیشان خود کوسیکرٹری ہیلتھ آفس کا ایڈمن آفیسر ظاہر کر تا ہے جبکہ اس کا بھائی شعیب ٹیچنگ ہسپتال میں ملازم ہے ملزمان 15 سے زائد لوگوں کو نوکری دلوانے کی مد میں بھاری رقوم بٹور چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملزمان ہیلتھ کارڈ دلوانے کا جھانسہ دے کربھی لوٹ مارکرتے رہے ،ابتدائی طور پر دو متاثرین کی درخواستیں موصول ہونے پر مقدمات درج کر لئے گئے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ۔