پی ایچ اے کا پارکس میں منی کڈز لینڈ اور کینٹین بنانے کا فیصلہ

  • سرگودھا
پی ایچ اے کا پارکس میں منی کڈز لینڈ اور کینٹین بنانے کا فیصلہ

آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے اقدام،3سے 5سال کیلئے لیز پر دی جائیگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا نے اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے شہر کے مختلف پارکس میں منی کڈز لینڈ اور کینٹین بنانے کے لئے اقدامات شروع کر دیے ہیں ذرائع کے مطابق پانچ سے تین سال کے لئے لیزپر دی جارہی ہے اس اقدام سے سالانہ لاکھوں روپے کی آمدن ہو گی ،ترجمان پی ایچ ای کے مطابق بولیٹیکل گارڈن میں ریسٹورینٹ ، سبھروال پارک، فیروز پور نون فیملی پارک میں جوائے لینڈ منی کڈز لینڈز اور فیروز پور نون فیملی پارک ،علی پارک مرکزی عید گاہ میں کینٹین کو نیلام کیا جارہا ہے جس سے ادارے کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ 

 

