جانور شہر سے باہر منتقل کرنے کی مہم ،مزید پکڑے گئے

  • سرگودھا
جانور مالکان کو جرمانے اور بیان حلفی کے بعد واپس کئے جارہے ،میونسپل آفیسر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جانور شہر سے باہر منتقل کرنے کی مہم تیزی سے جاری ہے میونسپل آفیسر ریگولیشن زویہ مسعود بلوچ کی نگرانی میں عملہ نے گزشتہ روز بھی کارروائی کرتے ہوئے متعدد جانوروں کو قبضے میں لیا میونسپل آفیسر ریگولیشن نے بتایا کہ پہلے مرحلہ میں پکڑے جانے والے جانور مالکان کو جرمانے کے بعد واپس کئے جارہے ہیں اس سلسلہ میں ان سے بیان حلفی لیا جارہا ہے کہ وہ اپنے جانور شہر سے باہر لے جائینگے دوبارہ پکڑے جانے والے جانور کو ادارہ ضبط کر لے گا۔

 

