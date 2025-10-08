صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈ ینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ خطرے کی گھنٹی:ڈاکٹر سکندر

  • سرگودھا
ڈ ینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ خطرے کی گھنٹی:ڈاکٹر سکندر

سنجیدگی سے نمٹنا ہو گا ، لاپرواہی کی تو کورونا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈ ینگی فیور کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ خطرے کی گھنٹی ہے ۔ ہمیں سنجیدگی سے اس بیماری سے نمٹنا ہو گا ’ اگر ہم سب سے لاپرواہی کی تو کورونا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار نائب صدر پی ایم اے پنجاب ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ اگر ڈینگی فیور کے مریضوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ سکتی ہے ۔ اس لئے ضروری ہے کہ انتظامیہ اور عوام الناس اس کی روک تھام کیلئے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی فیور ایک ایسی بیماری ہے جس سے پرہیز کرکے بچا جا سکتا ہے ۔ اس کی کوئی ویکسین نہیں، ڈینگی وائرس سے ہونے والی یہ بیماری مچھر کاٹنے کے ایک ہفتے سے 2 ہفتے کے دوران نمودار ہوتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر