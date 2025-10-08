ڈ ینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ خطرے کی گھنٹی:ڈاکٹر سکندر
سنجیدگی سے نمٹنا ہو گا ، لاپرواہی کی تو کورونا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈ ینگی فیور کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ خطرے کی گھنٹی ہے ۔ ہمیں سنجیدگی سے اس بیماری سے نمٹنا ہو گا ’ اگر ہم سب سے لاپرواہی کی تو کورونا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار نائب صدر پی ایم اے پنجاب ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ اگر ڈینگی فیور کے مریضوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ سکتی ہے ۔ اس لئے ضروری ہے کہ انتظامیہ اور عوام الناس اس کی روک تھام کیلئے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی فیور ایک ایسی بیماری ہے جس سے پرہیز کرکے بچا جا سکتا ہے ۔ اس کی کوئی ویکسین نہیں، ڈینگی وائرس سے ہونے والی یہ بیماری مچھر کاٹنے کے ایک ہفتے سے 2 ہفتے کے دوران نمودار ہوتی ہے ۔