صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچر ڈے پر بچوں سے زبردستی تحائف،کھانا منگوانے کی شکایات

  • سرگودھا
ٹیچر ڈے پر بچوں سے زبردستی تحائف،کھانا منگوانے کی شکایات

والدین کو مہنگائی کے دور میں شدید مالی پریشانی اور ذہنی دبائو کاسامنا کرنا پڑا

کلورکوٹ (نامہ نگار)ٹیچر ڈے کے موقع پر کلورکوٹ کے مختلف پرائیویٹ اور پیف پارٹنر سکولوں میں اساتذہ کی جانب سے بچوں سے زبردستی تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء منگوائے جانے کی شکایات موصول ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق متعدد والدین نے بتایا کہ اساتذہ نے بچوں کو قیمتی گفٹ، کیک اور دیگر اشیاء لانے کے لیے مجبور کیا، جس سے والدین کو موجودہ مہنگائی کے دور میں شدید مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔والدین کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا گیا کہ ٹیچر ڈے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لائیں، جس سے طلبہ اور والدین دونوں کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔والدین نے وزیرِ تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات سے مطالبہ کیا ہے کہ اس عمل میں ملوث پرائیویٹ اور پیف پارٹنر سکولوں کے خلاف فوری تحقیقات کی جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر