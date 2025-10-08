صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق رکن صوبائی اسمبلی چودھری منیب سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور۔۔۔

 وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ چوہدری انور علی چیمہ کے بعد کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس نے بھاگٹانوالہ کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے ہوں ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارے حلقہ میں کسی گاؤں کا دورہ کر لیں وہاں پر آپ کو تمام بنیادی سہولتیں نظر آئیں گی اس کا سہرا یقیناً انور علی چیمہ کے سر ہے ۔

 

