صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

  • سرگودھا
عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

حکومت پنجا ب کا دیگر اداروں سے اشتراک ،بصوبائی وزیر صحت نے افتتاح کیا آنکھوں کی صحت ہر شہری کا بنیادی حق ، حکومت کی اولین ترجیح: خواجہ عمران نذیر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی خواجہ عمران نذیر نے عالمی یوم بصارت کے موقع پر ضلع سرگودھا میں پاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ (PIEH) کا افتتاح کر دیا، اس منصوبے کا مقصد بنیادی سطح پر معیاری جامع اور مساوی آنکھوں کی دیکھ بھال کی سہولیات کی فراہمی ہے ۔ یہ منصوبہ حکومت پنجاب، سائٹ سیورز، COAVS، CHIP اور LRBT کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے ۔ ضلع سرگودہا میں 11 دیہی طبی مراکز، 9 ٹی ایچ کیوز اور ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں آئی کلینکس کا عملی طور پر آغاز کر دیا گیا ہے ، جہاں عوام کو مفت معائنہ، علاج اور ریفرل کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد معین (پرنسپل COAVS)، منزہ گلانی (ڈائریکٹر سائٹ سیورز)، پروفیسر اسد اسلم خان، اے ڈی سی ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر رانا محمد ریاض، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سارہ صفدر اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ آنکھوں کی صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ہر فرد کو معیاری طبی سہولیات میسر ہوں۔ وزیر صحت نے کہا کہ اس سال پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جو تین دریاوں میں بیک وقت آیا۔وزیراعلیٰ پنجاب سروے مکمل ہونے کے بعد 17 اکتوبر سے چیک دینے کی ادائیگی کا آغاز کر رہی ہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر