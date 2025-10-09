صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی ا آ ئین کی بحا لی چاہتی ہے تو فارم 47حکو مت کے خلا ف عد م اعتما د لائے ،ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی ا آ ئین کی بحا لی چاہتی ہے تو فارم 47حکو مت کے خلا ف عد م اعتما د لائے ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی اور ن لیگ نو را کشتی کی بجا ئے حقیقی معنوں میں آئین قانون کی حکمرا نی کو اپنی ترجیح بنا ئیں پیپلزپارٹی ا گرسنجید گی سے آ ئین کی بحا لی چاہتی ہے۔۔۔

 تو فارم 47حکو مت کے خلا ف عد م اعتما د لائے تحریک انصاف غیر مشروط طور پر پیپلزپارٹی کا ساتھ د ے گی لیکن پیپلزپارٹی سے حکو مت ساز ی کیلئے اتحا د ممکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف جمہور یت کی بقا اور آئین کی بحا لی کیلئے ایک بڑ ی پیش کش کر چکی ہے جس کو پیپلزپارٹی قبو ل کر تے ہو ئے جعلی حکومت کے خلا ف عد م اعتما د لا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی سکیموں کیلئے 30 ارب 80 کروڑ کی منظوری

علامہ اقبال زون : واٹر سپلائی سسٹم اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ

وزیر تعلیم کے سرپلس ٹیچر کے ٹرانسفر معطلی کے آرڈرز بحال

بسنت منانے پر غور محکمہ داخلہ کا مشاورتی اجلاس

پنجاب یونیورسٹی میں کالے شیشوں والی گاڑیوں کا داخلہ بند

ایل ڈی اے: 5 افسروں کے تقرروتبادلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن