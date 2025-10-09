پیپلزپارٹی ا آ ئین کی بحا لی چاہتی ہے تو فارم 47حکو مت کے خلا ف عد م اعتما د لائے ،ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی اور ن لیگ نو را کشتی کی بجا ئے حقیقی معنوں میں آئین قانون کی حکمرا نی کو اپنی ترجیح بنا ئیں پیپلزپارٹی ا گرسنجید گی سے آ ئین کی بحا لی چاہتی ہے۔۔۔
تو فارم 47حکو مت کے خلا ف عد م اعتما د لائے تحریک انصاف غیر مشروط طور پر پیپلزپارٹی کا ساتھ د ے گی لیکن پیپلزپارٹی سے حکو مت ساز ی کیلئے اتحا د ممکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف جمہور یت کی بقا اور آئین کی بحا لی کیلئے ایک بڑ ی پیش کش کر چکی ہے جس کو پیپلزپارٹی قبو ل کر تے ہو ئے جعلی حکومت کے خلا ف عد م اعتما د لا ئے ۔