انصا ف بر ا بری محبت بھا ئی چا ر ہ اسلامی معاشرے کی پہچا ن:محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایگزیکٹو ممبر سرگودہاچمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ انصا ف، بر ا بری ،محبت ،بھا ئی چا ر ہ ،احترا م ا نسانیت اسلا می معاشرے کی پہچا ن ہے ۔۔۔

لیکن آ ج ہما ر ا معاشر ہ تضا دا ت سے دوچا ر ہے موجو د ہ سسٹم غریب کی مو ت اور ا میر کی چوکھٹ کا غلا م ہے سسٹم کو غر یب کی جھو پڑ ی بری لگتی ہے لیکن نا جا ئز زمینوں پر بنے ہو ئے بڑے بڑے محل دکھا ئی نہیں دیتے غریب کے گھرکو تجا و زات کہہ کر مسما ر جبکہ امیر کے غیر قا نو نی محل ریگو لر رائزڈ کر د یئے جا تے ہیں ۔

 

