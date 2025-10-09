اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی محمد اکمل کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی محمد اکمل کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس میں مارکیٹوں، دکانوں اور فروٹ و سبزی منڈیوں کے روزانہ معائنہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں پر مؤثر کنٹرول کے لیے فیلڈ میں موجودگی یقینی بنائی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے تمام افسران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور بھرپور کارکردگی کے ساتھ ادا کریں۔