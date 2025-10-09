پنجا ب حکو مت پیپلزپارٹی جیسے بڑے اتحا د ی سے محاذ آ ر ا ئی کر ر ہی ہے ،شیخ کا مر ا ن شہزاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستا ن پیپلزپارٹی سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ پنجا ب کے سیلا ب متاثرین کی ا مد اد اور۔۔۔
بحالی میں نا کا می کی پر د ہ پو شی کیلئے پنجا ب حکو مت پیپلزپارٹی جیسے بڑے اتحا د ی سے محاذ آ ر ا ئی کر ر ہی ہے ا گر پاکستا ن پیپلزپارٹی ن لیگی حکو مت کی سپورٹ سے دستبر دار ہو جا ئے تو موجو د ہ حکو مت کا دھڑ ن تختہ یقینی ہے پا کستا ن پیپلزپارٹی کی قیا د ت کی قر با نیوں کی بدولت ملک میں آ ج جمہور یت قائم ہے مفا ہمت کی سیاست کے بے تا ج با د شا ہ آصف علی زردا ر ی اور چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زردا ر ی آ ج ملک وقو م اور جمہور یت کے مفاد میں تاریخ ساز کر دا ر ادا کر ر ہے ہیں ۔