ریونیو شا رٹ فا ل پورا کر نے کیلئے اضافی ٹیکس کی تجو یز ناقابل قبول:جو اد خر م و ڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن جو اد خر م و ڑائچ نے کہاہے کہ آئی ا یم ا یف جا ئزہ مشن نے وفاقی حکو مت کے ساتھ پالیسی سطح کے مذا کرا ت کے دورا ن رواں ما لی سا ل کی پہلی سہ ما ہی میں 194ار ب رو پے کے۔۔۔
ریونیو شا رٹ فا ل کو پورا کر نے کیلئے اضافی ٹیکس کی جو تجو یز د ی ہے و ہ نا قابل قبو ل ہے پہلے ہی تا جر وں سمیت تمام طبقات ٹیکسوں کی بھر ما ر تلے دبے ہو ئے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکو مت اپنے غیر ترقیاتی ا خرا جا ت میں کمی کر ے اور مز ید کسی قسم کے کو ئی نئے ٹیکس نہ لگا ئے ۔