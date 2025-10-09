فصلوں کی باقیات نہ جلائیں، محکمہ زراعت سے تعاون کریں،عابد ممتاز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر تحصیل شاہپور میں نمبردار کنونشن منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز نے کی۔کنونشن میں گندم کی بروقت اور ۔۔۔
مقررہ رقبہ پر بوائی، دالوں کی پیداوار میں اضافے ، زمینوں کے درست اندراج کے لیے جاری ڈیجیٹل گرداوری اور اسموگ کی روک تھام کے لیے جاری اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر نے نمبرداران کو ہدایت کی کہ وہ کسانوں کو گندم اور دالوں کی بہتر پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقوں سے آگاہ کریں، فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں اور محکمہ زراعت کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔