صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فصلوں کی باقیات نہ جلائیں، محکمہ زراعت سے تعاون کریں،عابد ممتاز

  • سرگودھا
فصلوں کی باقیات نہ جلائیں، محکمہ زراعت سے تعاون کریں،عابد ممتاز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر تحصیل شاہپور میں نمبردار کنونشن منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز نے کی۔کنونشن میں گندم کی بروقت اور ۔۔۔

مقررہ رقبہ پر بوائی، دالوں کی پیداوار میں اضافے ، زمینوں کے درست اندراج کے لیے جاری ڈیجیٹل گرداوری اور اسموگ کی روک تھام کے لیے جاری اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر نے نمبرداران کو ہدایت کی کہ وہ کسانوں کو گندم اور دالوں کی بہتر پیداوار کے لیے جدید زرعی طریقوں سے آگاہ کریں، فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں اور محکمہ زراعت کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب

پریس کلب کے نئے پلاٹوں کی قرعہ اندازی اسی ماہ ہوگی،ناصرحسین

انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا

پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم

مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن