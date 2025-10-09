کمشنر کی زیر صدارت نرواڑی گارڈن خوشاب کے منصوبے پر فالو اَپ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت نرواڑی گارڈن خوشاب کے منصوبے پر فالو اَپ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ صائمہ بشیر ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل شاہد عمران، کنزرویٹر فاریسٹ عاصم اظہر نقوی اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں محکموں نے کمشنر کو گزشتہ اجلاس میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد اور مزید کیے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔کمشنر جہانزیب اعوان نے محکموں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گارڈن کی بحالی خوشاب کی تاریخی شناخت کو اجاگر کرنے کا بہترین منصوبہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نرواڑی گارڈن کو وادیِ سون آنے والے سیاحوں کے لیے پرکشش تفریحی مقام بنایا جائے ۔