صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی زیر صدارت نرواڑی گارڈن خوشاب کے منصوبے پر فالو اَپ اجلاس

  • سرگودھا
کمشنر کی زیر صدارت نرواڑی گارڈن خوشاب کے منصوبے پر فالو اَپ اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت نرواڑی گارڈن خوشاب کے منصوبے پر فالو اَپ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔۔

 اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ صائمہ بشیر ،ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل شاہد عمران، کنزرویٹر فاریسٹ عاصم اظہر نقوی اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں محکموں نے کمشنر کو گزشتہ اجلاس میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد اور مزید کیے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔کمشنر جہانزیب اعوان نے محکموں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گارڈن کی بحالی خوشاب کی تاریخی شناخت کو اجاگر کرنے کا بہترین منصوبہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نرواڑی گارڈن کو وادیِ سون آنے والے سیاحوں کے لیے پرکشش تفریحی مقام بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کا قلعہ دیدار سنگھ میں پارک و چڑیا گھر کے قیام کا اعلان

طلباء کی حوصلہ افزائی سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا:علی ہمایوں بٹ

ضلعی سطح پر اشیا خور ونوش کی نئی قیمتوں کا تعین، نوٹیفکیشن جاری

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا لدھیوالہ وڑائچ میں زیر تعمیر نالے کا معائنہ

سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کا مختلف علاقوں کا دورہ

گجرات چیمبر میں فین، فرنیچر اور پاٹری ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن