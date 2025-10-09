دہشت گر د ی سے ز یا د ہ ا مو ات فضا ئی آلود گی سے ہوتی ہیں، محمد ا مجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی را ہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ فضا ئی آ لو د گی سیر یل کلر ہے پاکستا ن میں دہشت گر د ی سے ز یا د ہ ا مو ات فضا ئی آلود گی کی و جہ سے ہوتی ہیں۔۔۔
فضا ئی آ لو د گی سے نمٹنے کیلئے حکو متی سطح پر خصوصی تو جہ اور پا لیسیوں میں تسلسل لا نا ہو گا حکو مت اس ضمن میں زیا د ہ سے ز یا د ہ اقدا ما ت اٹھا ئے کیونکہ فضا ئی آ لو د گی کے خاتمہ کیلئے ہر سطح پر اقدا ما ت کر نا ہو ں گے تب جا کر فضا ئی آ لو د گی میں کمی ممکن ہو سکے گی ۔