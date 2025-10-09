خالد محمود کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے زونل ہیڈ سرگودھا ڈویژن چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ سٹیٹ لائف کو کمیشن نہیں بلکہ مشن کے طور پر اپنایا جائے یہ روزی کمانے اور ترقی کرنے کا زینہ ہے۔۔۔
اس فورم سے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ استفادہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں ایس آر سے چیئرمین تک ترقی کے مواقع ہیں وہ میانوالی میں خالد محمود ایریا مینیجر کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔