صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالد محمود کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد

  • سرگودھا
خالد محمود کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد

میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے زونل ہیڈ سرگودھا ڈویژن چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ سٹیٹ لائف کو کمیشن نہیں بلکہ مشن کے طور پر اپنایا جائے یہ روزی کمانے اور ترقی کرنے کا زینہ ہے۔۔۔

 اس فورم سے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ استفادہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں ایس آر سے چیئرمین تک ترقی کے مواقع ہیں وہ میانوالی میں خالد محمود ایریا مینیجر کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب

پریس کلب کے نئے پلاٹوں کی قرعہ اندازی اسی ماہ ہوگی،ناصرحسین

انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا

پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم

مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن