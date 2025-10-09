صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک تیمور حیات نون کی مہر محمد خان سے ملاقات ،والدہ اور برادر نسبتی کے انتقال پر تعزیت

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون گزشتہ روز طاہری ہاؤس زین پور بھیرہ گئے۔۔۔

 ، جہاں انہوں نے سابق نائب ناظم مہر محمد خان سے ان کی والدہ اور برادر نسبتی مہر محمد سلطان کے یکے بعد دیگرے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومین کے ایصالِ ثواب، بلندیِ درجات اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی مرحومہ بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے فنانس سیکرٹری مہر محمد بلال طاہری کی دادی اور مرحوم مہر محمد سلطان ان کے ماموں تھے ۔ 

 

