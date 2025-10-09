تحصیل شاہ پور میں نمبر داران کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا
شاہ پور(نمائندہ دنیا)تحصیل شاہ پور کے مقامی ہال میں نمبر داران کسان کنونشن بابت گندم زیادہ اگاؤ مہم کے حوالہ سے منعقد کیا گیا۔۔۔
جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور ڈاکٹر عابد ممتاز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذراعت توسیع شاہ پور ملک آصف راں نے کی کنونشن میں تحصیل شاہ پور کے نمبرداروں اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت کی،پروگرام کا مقصد سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت اور موضع لیول کمیٹی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ رقبہ پر گندم کاشت کو یقینی بنانا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے کاشتکاروں کو گندم سیزن میں نہری پانی کی دستیابی اورگندم کے کاشتکاروں کو حکومتی سکیموں کے ذریعے تمام سہولیات کی یقین دہانی کروائی اور محکمہ زراعت کے عملہ کو کسانوں کی فنی معاونت اور کسان کارڈ کے ذریعے تمام زرعی مداخل کی بروقت اور کنٹرول ریٹ پر دستیابی کے احکامات جاری کیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ملک آصف راں نے کاشتکاروں کو زیادہ سے ذیادہ رقبہ پر گندم کاشت کرنے ، مناسب خرچہ سے منافع بخش پیداوار حاصل کرنے اور گندم کے کاشتکاروں کیلئے حکومت پنجاب کی طرف سے پرکشش پیکج کے جلد اعلان کے بارے میں آگاہ کیا۔