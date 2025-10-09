بلدیاتی الیکشن :حکومت الیکشن کمیشن فیصلے پر عملدرآمد یقینی بناے ،رضوان مختار رندھاوا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اصولی فیصلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلہ پر سو فیصد عمل درآمد یقینی بنائے ۔۔۔۔
اپنی رہائش گاہ چک47ایم بی میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4رکنی بنچ نے بلدیاتی انتخابات تاخیر کے معاملے پرتفصیلی سماعت کے بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ دے دیا ہے ،حکومت ہنگامی بنیادوں پرنئی حلقہ بندیوں کے اعلان کے ساتھ بلدیات انتخابات کی تیاریاں مکمل کرے ۔