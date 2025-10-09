کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 افراد گرفتار، مقدمات درج
کالاباغ ( نمائندہ دنیا ) تھانہ کالاباغ پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 کرایہ دار گرفتار، مقدمات درج، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر عارضی رہائش گاہوں اور ۔۔۔
کرایہ داری ایکٹ کی خلاف کرنیوالوں کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ کالاباغ سب نے لکی مروت کے رہائشی محمد نعمان اور محمد ابرہیم کو شفاء اللہ کے مکان میں عارضی رہائش رکھنے پر اور تھانہ یا پولیس خدمت مرکز میں اندراج نہ کرانے پر مقدمہ درج کر لیا۔ اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر کرایہ داروں پر الگ الگ مقدمہ درج کرکے گرفتار کر لیا ہے ۔