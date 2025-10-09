صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ ن ضلع میانوالی کے صدر ملک محمد فیروز جوئیہ کی ہدایت پر پاکستان مسلم لیگ ن ضلع میانوالی کے جنرل سیکرٹری حکیم محمد ایوب قریشی، تحصیل میانوالی کے صدر حبیب اللہ خان روکھڑی کوکے خیل اور۔۔۔

تحصیل جنرل سیکرٹری حکیم عبدالقیوم خان نے الیکشن پی پی 87 کے سلسلے میں تنظیمی دورہ کیا ۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ ن کے جان نثار دیرینہ ساتھی عبدالجبار خان مہار اور محمد اکرم خان نیازی سے ان کی رہا ئش گاہ پر ملاقات کی اور الیکشن مہم کے سلسلے میں ہدایات جاری کیں، اجلاس کے بعد واں بھچراں کے تاجران کے ایک وفد نے مستری محمد فاروق شاہ آف یارو خیل کی قیادت میں مسلم لیگ ن کے عہدے داروں سے ملاقات کی۔ 

 

