ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ نے اساتذہ کو ’’ہیرو ایوارڈ‘‘ سے نوازا
بھیرہ(نامہ نگار )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ واجد بن احمد نے تحصیل بھیرہ کے اساتذہ کو بہترین تدریسی خدمات کے اعتراف میں ’’ہیرو ایوارڈ‘‘ سے نوازا۔۔۔۔
یہ ایوارڈ گزشتہ روز منعقدہ ایک پروقار تقریب میں اساتذہ محمد عرفان کوٹ، محمد شاہد ندیم، محمد عمر زاہد، ابرار احمد، لیاقت علی سمیت دیگر کو دیے گئے ۔اس موقع پر پرائمری اینڈ سیکنڈری سکول ٹیچرز ایسوسی ایشن کے رہنما ظفر اقبال روانہ، ماہر تعلیم محمد اکرام اللہ سلیمی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مدثر عباس بھٹی، اسکالر انتظار احمد اسد اور دیگر اساتذہ نے ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی ۔