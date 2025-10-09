واپڈا کی نجکاری کے احتجاجی مظاہرہ اور سیمینار، احتجاجی مظاہرہ
میانوالی (نامہ نگار)واپڈا کی نجکاری کے احتجاجی مظاہرہ اور سیمینارپاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک سنٹرل لیبر یونین میانوالی کے ہزاروں ورکرز نے واپڈا کی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب میاںوالی میں سیمینار کے۔۔۔
بعد پریس کلب کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی اور اس موقع پر یونین کے زونل چیئرمین ملک نور محمد نے بھی تقریر کی، پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پریس کلب میاںوالی کے ہال میں واپڈا کی نجکاری نامنظور کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔جس سے ہائیڈرو یونین کے راہنماوں رشید خان ۔الفت شاہ۔ملک ابرار احمد۔علی اکبر۔رانا سعیدنے خطاب اور مزدور شاعر توقیرخان نے نجکاری نامنظور کے حوالے سے اپنا منظوم کلام پیش کیا ۔