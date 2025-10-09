صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڑھی بازار کی جگہ مختص،ریڑھیاں موجود،تقسیم نہ ہوسکیں

  • سرگودھا
ریڑھی بازار کی جگہ مختص،ریڑھیاں موجود،تقسیم نہ ہوسکیں

میونسپل کمیٹی میانوالی بلو خیل روڈ میں کھلی جگہ پر ریڑھیاں تباہ ہوناشروع ٹائروں سے ہوا بھی نکل گئی،جلد ازجلد ریڑھیاں تقسیم کی جائیں،شہری

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)میانوالی میں وزیراعلی ٰپنجاب کی طرف سے ماڈل ریڑھی بازار کے لیئے جگہ مختص کر دی گئی اور ماڈل ریڑھیاں بھی یہاں بھجوا دی گئیں جو میونسپل کمیٹی میانوالی بلو خیل روڈ میں کھلی جگہ پر گل سڑ رہی ہیں اور ابھی سے ان کے ٹائروں سے ہوا بھی نکل رہی ہے مگر مستحق فروٹ فروشوں میں آج تک یہ تقسیم نہ ہو سکی ہیں سی ایم کے دورہ میانوالی میں یہ ماڈل خوبصورت ریڑھیاں تقسیم ہونا تھیں۔ جو آج تک تقسیم نہ ہو سکیں نہ ہی ماڈل ریڑھی بازار سج سکا ہے بلکہ ایک جگہ بازار نہ ہونے سے فروٹ ریڑھی فروش چل پھر کر اور لاری اڈہ ہسپتال چوک ٹراما سنٹر چوک بلو خیل روڈ وتی خیل روڈ اور اس کے گرد و نواح میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر چلتی ٹریفک اور عوامی راستوں کو بلاک کیئے پھرتے ہیں اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ہی یہ فضول کھڑی ریڑھیاں مستحقین میں تقسیم کی جائیں اور ماڈل ریڑھی بازار میں مختص جگہ نزد لاری اڈہ میں انہیں فوری منتقل کر کے باقی ریڑھی والوں کو مختلف جگہوں پہ کھڑے ہونے سے منع کیا جائے اور روزانہ کی بنیادوں پہ ایم سی اہلکاران و پیرا فورس چھاپے مار کر ان کا محاسبہ کر کے راستے اور روڈز ان سے کلیئر کرائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی سی کا قلعہ دیدار سنگھ میں پارک و چڑیا گھر کے قیام کا اعلان

طلباء کی حوصلہ افزائی سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا:علی ہمایوں بٹ

ضلعی سطح پر اشیا خور ونوش کی نئی قیمتوں کا تعین، نوٹیفکیشن جاری

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا لدھیوالہ وڑائچ میں زیر تعمیر نالے کا معائنہ

سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کا مختلف علاقوں کا دورہ

گجرات چیمبر میں فین، فرنیچر اور پاٹری ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن