ریڑھی بازار کی جگہ مختص،ریڑھیاں موجود،تقسیم نہ ہوسکیں
میونسپل کمیٹی میانوالی بلو خیل روڈ میں کھلی جگہ پر ریڑھیاں تباہ ہوناشروع ٹائروں سے ہوا بھی نکل گئی،جلد ازجلد ریڑھیاں تقسیم کی جائیں،شہری
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)میانوالی میں وزیراعلی ٰپنجاب کی طرف سے ماڈل ریڑھی بازار کے لیئے جگہ مختص کر دی گئی اور ماڈل ریڑھیاں بھی یہاں بھجوا دی گئیں جو میونسپل کمیٹی میانوالی بلو خیل روڈ میں کھلی جگہ پر گل سڑ رہی ہیں اور ابھی سے ان کے ٹائروں سے ہوا بھی نکل رہی ہے مگر مستحق فروٹ فروشوں میں آج تک یہ تقسیم نہ ہو سکی ہیں سی ایم کے دورہ میانوالی میں یہ ماڈل خوبصورت ریڑھیاں تقسیم ہونا تھیں۔ جو آج تک تقسیم نہ ہو سکیں نہ ہی ماڈل ریڑھی بازار سج سکا ہے بلکہ ایک جگہ بازار نہ ہونے سے فروٹ ریڑھی فروش چل پھر کر اور لاری اڈہ ہسپتال چوک ٹراما سنٹر چوک بلو خیل روڈ وتی خیل روڈ اور اس کے گرد و نواح میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر چلتی ٹریفک اور عوامی راستوں کو بلاک کیئے پھرتے ہیں اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ہی یہ فضول کھڑی ریڑھیاں مستحقین میں تقسیم کی جائیں اور ماڈل ریڑھی بازار میں مختص جگہ نزد لاری اڈہ میں انہیں فوری منتقل کر کے باقی ریڑھی والوں کو مختلف جگہوں پہ کھڑے ہونے سے منع کیا جائے اور روزانہ کی بنیادوں پہ ایم سی اہلکاران و پیرا فورس چھاپے مار کر ان کا محاسبہ کر کے راستے اور روڈز ان سے کلیئر کرائے جائیں۔