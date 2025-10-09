صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جوہرآباد :پر ہجوم چوکوں اور چوراہوں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز

مین بازار ،سرور شہید ، لائبریری چوک، جنوبی بازار سمیت ہرجگہ رکشہ ڈرائیورز کے ڈیرے

خوشاب(نمائندہ دُنیا)جوہرآباد کے پر ہجوم چوکوں اور چوراہوں پر چنگ چی رکشوں کے غیر قانونی اڈے وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے دعویدار وں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئے ، عوامی حلقوں کے مطابق جوہر آباد مین بازار سرور شہید چوک ، لائبریری چوک، جنوبی بازار ،ختم نبوت چوک، پرانا ڈاکخانہ چوک کالج چوک سمیت شہر کا کوئی چوک اور چوراہا ایسا نہیں جہاں رکشہ ڈرائیوروں کا تسلط نہ ہو ،مصروف ترین چوراہوں کے عین وسط میں کھڑے ہونیوالے رکشے نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ہیں ، بلکہ سنگین حادثات کا بھی سبب بن رہے ہیں ، ستم ظریفی یہ ہے کہ میونسپل انتظامیہ جوہر آباد ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والے ان غیر قانونی اڈوں کو تجاوزات کے زمرے میں شامل نہیں کرتی ، انہوں نے کہا کہ شہر سے تجاوزات کے مکمل خاتمہ کیلئے چوکوں چوراہوں اور دیگر پبلک مقامات سے ان غیر قانونی اڈوں کو ختم کرنا ضروری ہے انہوں نے استدعا کی کہ ضلعی انتظامیہ اس صورتحال کا نوٹس لے ۔

 

