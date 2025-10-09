صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوو ر لوڈ نگ پرسرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرنے کیلئے کارروائی

  • سرگودھا
اوو ر لوڈ نگ پرسرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرنے کیلئے کارروائی

ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کرکے چند ہزار جرمانہ اور وارننگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوو ر لوڈ نگ کے خلاف معمول کی کاروائی سرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرنے تک محدود جبکہ عملی صورتحال مزید بگڑنے لگی ،ذرائع کے مطابق لوڈ ایکسل نظام کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں سے گاڑیاں پکڑ کر تھانوں میں بند کرنے کے باوجود اوور لوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس دوران جائزہ لینے پریہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پکڑی جانیوالی اوور لوڈ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کرکے گاڑیوں کے متعلقہ مالکان کو وارننگز دے کر چند ہزار روپے جرمانہ کروا کر سرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرا جا رہا ہے جبکہ عملی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے روزباروز بگڑ رہی ہے اور اوور لوڈنگ کابڑھتا ہوا رجحان حادثات میں اضافہ کا بھی موجب بن رہا ہے ،یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اوور لوڈنگ پر ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ مالکان کے خلاف بھی مقدمات درج کرنے کے حوالے سے جاری ضمنی گائیڈ لائن پر سرے سے عملدرآمد ہی نہیں ہوا، اور حکومتی رٹ ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے ، شہریوں نے ارباب اختیار سے مربوط حکمت عملی اپنا کر اس صورتحال کا فوری تدارک کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

