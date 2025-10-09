کمشنر کا شہر کا 2گھنٹے تک دورہ،تجاوزات،صفائی کا تفصیلی معائنہ
الیکٹرک بس ٹرمینل ،نہر کنارے ایچ اے کی شجرکاری سکیم کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر جہانزیب اعوان نے شہر بھر کا دو گھنٹے سے زائد طویل دورہ کیا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کی صورتحال، پی ایچ اے کے جاری منصوبوں اور تجاوزات کے خاتمے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد، سی او میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد، سی او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران بھی ہمراہ تھے ۔ کمشنر نے اپنے دورے کا آغاز لاری اڈا سے کیا، جہاں انہوں نے الیکٹرک بس ٹرمینل کا معائنہ کیا۔ موقع پر موجود منیجر نے کمشنر کو ٹرمینل کے چارجنگ سسٹم، سکیورٹی اور مسافروں کے بیٹھنے کے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ کمشنر نے صفائی، نظم و ضبط اور مسافروں کی سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے جنرل بس اسٹینڈ کے ویٹنگ ایریا کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی، لائٹس کے فنکشنل اور بیٹھنے کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تمام سہولیات فعال اور معیاری ہونی چاہیں۔ انہوں نے صفائی کے نظام میں بہتری اور جگہ جگہ موجود گندگی کے فوری خاتمے کی ہدایت دی۔کمشنر جہانزیب اعوان نے نہر کنارے پی ایچ اے کی شجرکاری سکیم کا بھی معائنہ کیا۔ گنیانوالہ کے قریب ایس ڈبلیو ایم سی کے ویسٹ کلیکشن پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کمشنر نے عملے کو ہدایت کی کہ کوڑا دانوں کی صفائی اور ویسٹ لفٹنگ کا عمل بروقت مکمل کیا جائے ۔ کمشنر نے مختلف بازاروں، چوکوں اور سڑکوں کا بھی معائنہ کیا ۔