نارمل ڈلیوری کی تشخیص کے باوجود آپریشن تجویز کرنے میں اضافہ
محکمہ صحت کی جانب شرح کو کنٹرول کرنے کی گائیڈ لائن پر عملدرآمد نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کے بیشتر سرکاری و نجی ہسپتالوں میں نارمل ڈلیوری کی تشخیص کے باوجود آپریشن تجویز کرنے کی شرح میں گزشتہ سال کی نسبت 20فیصد تک اضافہ ہو اہے اورمحکمہ صحت پنجاب کی جانب سے اس شرح کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جاری گائیڈ لائن پر عملدرآمد سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے ،مانیٹرنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ مناسب حکمت عملی اختیار نہ کئے جانے کے باعث یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے ،تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی کی جا سکے ،عام ڈلیوری کیلئے پندرہ سے بیس ہزار جبکہ بڑے آپریشن کیلئے 50 ہزار روپے سے 1لاکھ روپے عام طور پر اور وی آئی پی ہسپتالوں میں یہ خرچہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک وصول کیا جاتا ہے ،بالخصوص لواحقین کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً آپریشن کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں،مانیٹرنگ رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی بھی کی گئی کہ آپریشن سے ہونیوالے 70فیصد تک نومولود بچے پیدائش کے وقت وزن ،صحت کے معیار سے انتہائی کم ہورہے ہیں ،اس ضمن میں مربوط حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔