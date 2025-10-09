مسلم لیگ کی مقامی لیڈرشپ کے اختلافات ختم کروانے کا فیصلہ
مسلم لیگ کی مرکزی قیادت رابطے کرے گی ،قائدین پر مشتمل کمیٹی بنائی جائیگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے مقامی قیادت میں بڑھتے ہوئے اختلافات ختم کرانے کے لیے رابطے شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں مرکزی قائدین پر مشتمل کمیٹی بنائی جارہی ہے جو مقامی راہنماؤں سے ملاقات کرکے انکے اختلافات ختم کرائے گی تاکہ مختلف اتھارٹیز ،ایجنسیوں اور دیگر کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کی نامزدگیاں جو کہ ایک عرصہ سے التواء کا شکار ہیں کو اتفاق رائے ممکن بنایا جاسکے ،کمیٹی مقامی راہنماؤں سے چیئرمین نامزدگی بارے میں بھی رائے لے گی۔