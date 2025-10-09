صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ کی مقامی لیڈرشپ کے اختلافات ختم کروانے کا فیصلہ

  • سرگودھا
مسلم لیگ کی مقامی لیڈرشپ کے اختلافات ختم کروانے کا فیصلہ

مسلم لیگ کی مرکزی قیادت رابطے کرے گی ،قائدین پر مشتمل کمیٹی بنائی جائیگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے مقامی قیادت میں بڑھتے ہوئے اختلافات ختم کرانے کے لیے رابطے شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں مرکزی قائدین پر مشتمل کمیٹی بنائی جارہی ہے جو مقامی راہنماؤں سے ملاقات کرکے انکے اختلافات ختم کرائے گی تاکہ مختلف اتھارٹیز ،ایجنسیوں اور دیگر کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کی نامزدگیاں جو کہ ایک عرصہ سے التواء کا شکار ہیں کو اتفاق رائے ممکن بنایا جاسکے ،کمیٹی مقامی راہنماؤں سے چیئرمین نامزدگی بارے میں بھی رائے لے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیڈلائن ختم،آج سے بغیر لائسنس ڈرائیوروں کی شامت

فتنہ الخوارج، سہولت کاروں کی سرکو بی نا گزیر، عبدالعلیم خان

سعودی کمپنی آرامکو کے وفد کی چیئرمین سی ڈی ا ے سے ملاقات

نسٹ میں پاک چین اشتراک پر کانفرنس اختتام پذیر

کنیکٹ ہیئر اور یوفون کا مصنوعی ذہانت پر مبنی بروقت انتباہی نظام’’سنو‘‘ متعارف

وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس،پو لیو ویکسی نیشن پر گفتگو

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن