فنڈز نہ ملے ،نئے تھانے بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا
زیادہ رقبے اور آبادی والے تھانے کم آبادی والے تھانوں میں ضم کرنیکی تجویز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث سرگودہاسمیت صوبہ بھر میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے بنائے جانے والے پولیس اسٹیشنوں بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہو کر رہ گیاہے ذرائع کے مطابق مزید نئے پولیس اسٹیشنوں کے قیام کے منصوبہ میں تاخیر کے باعث جن تھانوں کی حدود میں آبادی اور رقبہ زیادہ ہے ان تھانوں کے قریبی کم آبادی اور رقبے والے پولیس اسٹیشنوں میں میں ضم کرنے کی تجویز ہے ،اس سلسلہ میں سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں ،اس اقدام سے پولیس گشت میں بہتری اور جرائم کم ہونے میں مدد ملے گی۔
