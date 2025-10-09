صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی میں چور2 دلہنوں کی والدہ کا رقم سے بھرا پرس لے اڑا

  • سرگودھا
غلام فاطمہ کے پرس میں سلامی میں ملنے والے رقم تھی ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم چور شادی کی تقریب کے دوران تحائف کے طور پر جمع ہونیوالی دو لاکھ روپے کی رقم لے اڑا، بتایا جاتا ہے کہ علی پور سیداں کے رہائشی محمد اعجاز کی دو بیٹیوں کی شادی کی تقریب مقامی حال میں چل رہی تھی کہ دلہنوں کی والدہ غلام فاطمہ کا پرس نامعلوم چور اڑا لے گیا جس میں مہمانوں سے تحائف کی صورت میں جمع ہونیوالی دو لاکھ روپے کی رقم کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء بھی تھیں، ملزم کا کوئی سرا غ نہیں لگ سکا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامعلوم افراد کی تلاش شروع کر دی۔ 

 

