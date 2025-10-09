نہر سے 50 سالہ شہری کی نعش برآمد،ہسپتال منتقل کر دی گئی
چہرے اور سر پر چوٹ کے نشانات ،شناخت نہ ہوسکی ،پولیس کی تفتیش جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نہر سے پچاس سالہ شہری کی نعش کو برآمد کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس مصروف تفتیش ہے بتایا جاتا ہے کہ جھال چکیاں کے چک 69 شمالی کے قریب لوئر جہلم نہر میں تیرتی 50 سالہ شہری کی تیرتی نعش برآمد ہوئی جسے ریسکیو کر کے 1122 عملہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا جس کے چہرے اور سر پر چوٹ کے نشانات پائے گئے ہیں۔پولیس تھانہ جھال چکیاں نعش کی شناخت سمیت مصروف تفتیش ہے ۔