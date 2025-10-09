پی ٹی آئی کے سابق امیدوار پنجاب اسمبلی پر جعلسازی کا مقدمہ
حاجی محمد اقبال سمیت چار افراد پر غیرقانونی ہائوسنگ کالونی کے پلاٹ بیچنے کا الز ام ہاؤسنگ سکیم کا نہ تو نقشہ منظور ہے اور نہ ہی قواعد و ضوابط مکمل،سیل کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحریک انصاف کے سابق امیدوار پنجاب اسمبلی سمیت چار افراد کے خلاف جعلی سازی سے پلاٹ فروخت کر کے شہریوں کو لوٹنے کا الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ انفورسمنٹ انسپکٹر ضلع کونسل کی مدعیت میں صدر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے جس میں کہا گیا کہ جعلی سازی سے سکیم میں پلاٹ اور سکیم کی فائلیں عام سادہ لوگوں کو فروخت کر کے انہیں دھوکہ دہی سے لوٹا جا رہا ہے ہاؤسنگ سکیم کا نہ تو نقشہ منظور ہے اور نہ ہی قواعد و ضوابط کو پورا کیا گیا ہے تحریک انصاف کے سابق امیدوار پنجاب اسمبلی حاجی محمد اقبال سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج ہاؤسنگ سکیم سیل کر دی گئی انسپکٹر محسن عطا ء کا کہنا ہے کہ پہلے بھی تین ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر کے پلاٹوں کی خرید و فروخت روک دی گئی تھی ضلع بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی ۔