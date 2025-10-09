واپڈا آفس اقبال کالونی پارک کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا
کمشرکا دورہ،علاقہ مکینوں نے استقبال کیا ،پارک کی تعمیر پر ان کا شکریہ ادا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر نے واپڈا آفس اقبال کالونی پارک کے تعمیراتی کام کا موقع پر جا کرجائزہ لیا۔ کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان نے بلاک نمبر 31 کے نئے تعمیر شدہ پارک کا بھی معائنہ کیا۔ اس پارک کی تعمیر کمشنر سرگودہا کی ذاتی دلچسپی سے مکمل کی گئی۔ پارک میں واکنگ ٹریک، سولر لائٹس، پودے ، خواتین و بچوں کے لیے بینچز شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں نے کمشنر کا شاندار استقبال کیا اور پارک کی تعمیر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہریوں نے بتایا کہ پہلے یہاں گندگی اور بدبو سے جینا دوبھر تھا، مگر اب ایک خوبصورت اور صحت مند تفریحی مقام میسر آ گیا ہے ۔ اس موقع پر بچوں کی جانب سے پارک میں جھولے لگانے کا مطالبہ کیا گیا جس پر کمشنر نے ڈی جی پی ایچ اے کو فوری عملدرآمد کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر سرگودہا نے اس موقع پر کہا کہ صفائی اور عوامی سہولیات کی بہتری حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہری اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھ کر حکومت کا ساتھ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرگودہا شہر میں نکاسی آب، پینے کے پانی، سڑکوں کی تعمیر کے تین بڑے منصوبے پائپ لائن میں ہیں، جن میں سے ایک کا آغاز جلد کر دیا جائے گا۔انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدای ت کی کہ شہر کی خوبصورتی، ستھرائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں تاکہ سرگودہا کو ایک صاف، سرسبز اور خوبصورت شہر کے طور پر پیش کیا جا سکے ۔