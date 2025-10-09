پرتشدد واقعات ،چچا بھتیجے ،بیوہ سمیت 4افراد زخمی ہو گئے
اکرام،ادریس ،رخسانہ بی بی ،محمد سلیم اور کمسن ریحان شامل،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران 93جنوبی میں زمین کے تنازعہ پر علی وغیرہ نے اکرام اور ادریس کو سوٹے مار کر لہولہان کر دیا،اسی طرح موضع اودیاں شریف میں زرعی رقبہ کے تنازعہ پر آصف وغیرہ نے بیوہ رخسانہ بی بی کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،طارق آباد میں بچوں کی لڑائی کے تنازعہ پر قاسم وغیرہ نے ہمسائے محمد سلیم اوراسکے بھتیجے ریحان کو لہولہان کر دیا،پولیس نے مقدما ت درج کرلئے ۔