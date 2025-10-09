ڈکیتی اور چوری کی 18وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے
طارق، اظہر، مبشر، رمضان، عرفان، سیف، شہاب، پرویز، پطرس لٹ گئےاسلم،عمر کی دکانوں کا صفایا،6موٹر سائیکلیں ،سولر سسٹم چوری،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران نور پور نون کے محمد طار ق سے تین افراد اسلحہ کے زور پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے ،اسی علاقے میں محمد اظہر جو کہ مرغیوں والا ڈالا لے کر شیر محمد والا جا رہا تھا کو دو نامعلوم افراد نے روک کرنقدی چھین لی،بھلوال چوک میں مبشر سے دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین لیا،جبکہ چک 8ایم ایل کے محمد رمضان،اجنالہ کے عرفان حیدر،بھابھڑہ کے سیف اﷲ،ہادی پورہ کے شہاب نذیر،46شمالی کے پرویز مسیح،50شمالی کے پطرس مسیح کے گھروں سے 15لاکھ روپے سے زائد مالیت کے زیورات،نقدی و دیگر اشیاء،کوٹ موسیٰ کے محمد اسلم ،مٹھہ لک کے عمر فاروق کی دوکانوں سے ساڑھے چار لاکھ روپے مالیت کا سامان،اجنالہ روڈ سے رستم،28جنوبی سے مدثر احمد،سیٹلائٹ ٹاؤن سے محمد جعفر،آلہ آباد سے محمد مدثر،علی پور سیداں سے محمد دانیال،ساہی وال سے محمد احسان کی موٹرسائیکلیں ،سلطان پور کے محمد عمر کے زرعی رقبہ سے سولر سسٹم چوری کر لیا گیا پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔