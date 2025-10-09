صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2نوسرباز بیوہ سے 85ہزار روپے اور طلائی چین ہتھیا کرفرار

  • سرگودھا
2نوسرباز بیوہ سے 85ہزار روپے اور طلائی چین ہتھیا کرفرار

مقصود بی بی بینک سے رقم نکلوا کر آرہی تھی ،2افراد نے رقم گم ہونیکا بہانہ بنایاخاتون کو باتوں میں الجھا کر سامان رکھوایا، بعدازاں رقم اور چین لیکر نودوگیارہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دونامعلوم افراد بیوہ سے نوسربازی کے ذریعے 85ہزار روپے اور سونے کی چین ہتھیا کر رفوچکر ہو گئے ، 46شمالی کی رہائشی بیوہ مقصود بی بی جو کہ ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ رسالہ نمبر 5میں ملازمت کرتی ہے مقامی بینک سے تنخواہ نکلوا کر گھر جا رہی تھی کہ اس دوران ایک شخص اس کے ساتھ چلنے لگا اور دوسرا سامنے سے آ کر کہنے لگا کہ میرے پیسے گرے ہیں آپ نے تو نہیں دیکھے ؟ جس پر ساتھ چلنے والے شخص نے کہا کہ ہمارے تینوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے ،جو چور ہو گا اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا اور کچھ پڑھنے لگا اور ساتھ ہی کہا کہ سامان رکھ کر سامنے درخت سے پتہ توڑ کر لاؤ، خاتون جب پتہ توڑنے گئی تو دونوں اسکے سامان اور پرس سمیت غائب تھے اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ د رج کر کے ملزمان کی تلاش شرو ع کر دی ہے ۔

 

