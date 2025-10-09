صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

  • سرگودھا
ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

رمشہ اقدام خودکشی کی مریضہ،حالت بگڑنے لگی تو نر س کو گالیاں دی گئیں ڈاکٹر عدنان،ڈاکٹر احمدنے روکا تو ان کو بھی تھپڑ اور مکے مارے ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹیچنگ ہسپتا ل میں نرس سے بد تمیزی کرنے سے منع کرنے پر مریضہ کے ساتھ آئے لواحقین نے دو ڈاکٹرز کو پیٹ ڈالا، بتای جاتا ہے کہ گھلا پور سے ایک مریضہ رمشہ جس نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا رکھی تھیں کو ورثاء تشویشناک حالت میں لائے ، مریضہ کی حالت جب زیادہ خراب ہوئی تو لواحقین نے نرس سے بد تمیزی اور گالم گلوچ شروع کر دی اس دوران ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر احمد موقع پر آ گئے جنہوں نے مذکورہ افراد کو منع کیا تو وہ کارسرکار میں مداخلت کرتے ہوئے دونوں ڈاکٹرز سے گلو گیر ہو گئے اور تھپڑوں، گھونسوں، مکوں سے مارنا شروع کر دیا، سکیورٹی اہلکاروں نے دونوں ڈاکٹرز کی جان بخشی کروائی، اطلاع ملنے پر پولیس نے اشفاق، ظفر اور ان کے نامعلوم ساتھی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

