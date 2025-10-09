صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

  • سرگودھا
جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

200 لٹر سے زائد جعلی دودھ، ملک پاؤڈر ، 200من کھویا تلف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری اورجعلی غیر معیاری کھویا تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا، بتایا جاتا ہے کہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کا بھلوال اور چھوٹا ساہیوال میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤ ن کے دوران 200 لٹر سے زائد جعلی دودھ ،ملک پاؤڈر 200 من کھویا تلف کر دیا گیا دودھ میں خشک پاؤڈر جبکہ کھویا میں بناسپتی گھی ملاوٹ کی جاتی ہے فوڈ اتھارٹی حکام کا کہنا تھا کہ کاروائی کے بعد دونوں پروڈکشن یونٹس کی مشینری قبضہ میں لے کر مقدمات در ج کروادیے گئے ۔

 

