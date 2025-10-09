صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

  • سرگودھا
اساتذہ اور طلباء سے ملاقات ،انتظامیہ کو صفائی ، حاضری نظام مؤثر بنا نیکی ہدایت

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تعلیمی اداروں کے معیار تعلیم اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیال اور گورنمنٹ ماڈل پرائمری سکول جھوک فتح محمد سیال کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر اساتذہ اور طلباء سے ملاقات کی اور کلاس رومز،عمارت،صفائی ستھرائی اور تدریسی ماحول کا تفصیلی معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنرمحمد اشرف نے اساتذہ کو ہدایت کی کہ طلباء کی تعلیمی کارکردگی میں مزید بہتری کے لیے تدریسی معیار کو بلند رکھا جائے ۔انہوں نے سکول انتظامیہ کو صفائی ستھرائی اور حاضری کے نظام کو مؤثر بنانے کی تاکید کی۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے فروغ تعلیم کے ویژن کے مطابق ضلع بھکر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کو ہر ممکن یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

 

 

