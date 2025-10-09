صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

  • سرگودھا
بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

بڑی احتجاجی ریلی نکالی ، وپڈا کی نجکاری اور حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی

خوشاب(نمائندہ دُنیا) بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف ضلع خوشاب کے فیسکو ملاز مین سراپا احتجاج بن گئے ، فیسکو ڈویژنل چیئرمین واپڈا یونین جوہرآباد ربنواز اور جنرل سیکرٹری سید حامد حمید شاہ کی زیر قیادت ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی جو فسیکو واپڈا سب ڈویژن رورل جوہرآباد سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، شرکائے ریلی نے وپڈا کی نجکاری اور حکومت کیخلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے اسے فیسکو ملازمین کا معاشی قتل قرار دیا،شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت قومی اداروں کو بیچنے کے بجائے ان میں اصلاحات لاکر عوام کو سستی بجلی اور فوری سہولت مل سکے۔ فیسکو ملازمین اور پاکستانی عوام آئی ایم کے ایجنڈہ کے تحت ہونیوالی نجکاری کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، سرکاری اداروں کو ایک ایک کر کے نجی تحویل میں دینے سے نہ صرف ملک کے دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ فیسکو کے سولہ ہزار ملازمین بھی بے روز گار ہو جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب

پریس کلب کے نئے پلاٹوں کی قرعہ اندازی اسی ماہ ہوگی،ناصرحسین

انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا

پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم

مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن