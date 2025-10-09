بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج
بڑی احتجاجی ریلی نکالی ، وپڈا کی نجکاری اور حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی
خوشاب(نمائندہ دُنیا) بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف ضلع خوشاب کے فیسکو ملاز مین سراپا احتجاج بن گئے ، فیسکو ڈویژنل چیئرمین واپڈا یونین جوہرآباد ربنواز اور جنرل سیکرٹری سید حامد حمید شاہ کی زیر قیادت ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی جو فسیکو واپڈا سب ڈویژن رورل جوہرآباد سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہرآباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، شرکائے ریلی نے وپڈا کی نجکاری اور حکومت کیخلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے اسے فیسکو ملازمین کا معاشی قتل قرار دیا،شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت قومی اداروں کو بیچنے کے بجائے ان میں اصلاحات لاکر عوام کو سستی بجلی اور فوری سہولت مل سکے۔ فیسکو ملازمین اور پاکستانی عوام آئی ایم کے ایجنڈہ کے تحت ہونیوالی نجکاری کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، سرکاری اداروں کو ایک ایک کر کے نجی تحویل میں دینے سے نہ صرف ملک کے دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ فیسکو کے سولہ ہزار ملازمین بھی بے روز گار ہو جائیں گے ۔