ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو جدید ڈی سلٹنگ،سکر مشین گاڑیاں فراہم کرنے کا فیصلہ
کروڑوں کی 8گاڑیاں پہنچ گئیں،مزید گاڑیاں دو روز میں آ ئینگی ،سیوریج کے میگاپراجیکٹ کیلئے فزیبلٹی اور پیپرورک تیار کرنے کا کام آخری مرحلے میں داخل،رپورٹ اعلٰی حکام کو پیش کی جائیگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو جدید ڈی سلٹنگ اور سکر مشین گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں اس ضمن میں گزشتہ روز کروڑوں روپے مالیت کی 8گاڑیاں سرگودھا پہنچ گئی ہیں جب کہ مزید گاڑیاں دو تین روز میں پہنچ رہی ہیں یہ گاڑیاں سرگودھا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے حوالے کر دی جائینگی۔ حکومت کی ہدایت پرسرگودھا میں سیوریج نظام کی بحالی کے لیے شروع کئے جانے والے میگا پروجیکٹ کی فزیبلٹی اور پیپر ورک تیار کرنے کیلئے نیسپاک کی کنسلٹنٹ ٹیم کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے ٹیم تفصیل سے سروے کرکے رپورٹ جلد اعلی حکام کو پیش کرے گی جس کے بعد میگا پروجیکٹ پر ٹھیکیدار کام شروع کر دے گا کنسلٹنٹ ٹیم موقعہ پر جاکر اس منصوبے کی ڈ یزائن اور ڈرائنگ رپورٹ بنارہی ہے جس سے میگا پروجیکٹ کے دور رس نتائج نکلے گے ۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میگا پراجیکٹ پر کام جلد ازجلد مکمل کرنے کے عوام کو سیوریج کے مسائل سے نجات دلائی جائے ۔