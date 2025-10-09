صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

  • سرگودھا
سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ، سیلاب سے مکانات،فصلوں کو نقصان،مویشیوں کی ہلاکتوں کے اعداد وشمار پیش ، اب تک 17 مواضعات میں سروے ہو چکا ہے ،بریفنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری سروے کے حوالے سے ایک اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع سرگودہا کی تحصیل کوٹ مومن کے نواحی علاقوں میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے متاثرہ علاقوں میں سروے کی اب تک کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں 41 مواضعات سیلاب سے متاثر ہوئے تھے ۔ 25 سروے ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ اب تک 17 مواضعات میں سروے مکمل کیا جا چکا ہے جبکہ باقی علاقوں میں سروے کا عمل جاری ہے جو ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔اجلاس میں اب تک جمع ہونے والے اعداد و شمار پیش کیے گئے جن میں کچے اور پکے مکانات کو پہنچنے والے نقصان، ہلاک مویشیوں اور فصلوں کو ہونے والے مالی نقصان کی تفصیلات شامل تھیں۔اجلاس میں اے ڈی سی آر فہد محمود، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن شہزاد چیمہ، لائیو اسٹاک، زراعت، پی ڈی ایم اے ، اے سی آر، اے سی جی سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ سروے کے عمل کو شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو بروقت ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی متاثرہ فرد یا علاقے کو نظرانداز نہ کیا جائے اور تمام محکمے قریبی رابطے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دیں۔ 

 

