یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام ’’اے آئی سمارٹ ٹولز‘‘کے موضوع پر نمائش

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ انگریزی زبان ولسانیات کے زیرِ اہتمام’’اے آئی سمارٹ ٹولز‘‘کے موضوع پر ایک نمائش منعقد کی گئی جس میں زبان سیکھنے اور علمی تحقیق میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کیا گیا۔۔۔۔

چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف انگلش پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اصغر بھٹی نے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے جدید تعلیم میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے انضمام کی اہمیت پر زور دیا۔نمائش میں اساتذہ، طلبہ اور دیگر شرکاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

